Buurt fel tegen voetpad voor schoolkinderen: 'Het wordt een kroegenpad'

WARMENHUIZEN - Bewoners van de Krankhoorn in Warmenhuizen zijn woest. De dorpsraad heeft opnieuw een plan ingediend voor een voetpad dwars door het buurtje, van de Stationsweg naar de Dorpsstraat. De dorpsraad wil een veilige route voor schoolkinderen, maar bewoners vrezen dat het vooral een kroegpad wordt met veel overlast van dronkenlappen. "Ze poepen, piesen en hebben seks in onze tuinen."

De 91-jarige Paula Dokter is woest dat het twintig jaar oude plan voor een voetpad opnieuw uit de kast is gehaald door de dorpsraad. Het pad zou direct achter haar tuin lopen. "Ik was juist zo blij dat ik een paar geleden een hek heb gekregen, juist om die kroeglopers tegen te houden en nu krijgen we dit. Onbegrijpelijk!"

Vergrijzing

De dorpsraad Warmenhuizen wil met het voetpad een veiliger route voor schoolkinderen uit de naastgelegen wijk Schelphoek. Zij moeten nu nog langs de drukke Stationsstraat. "Onzin, we hebben dagenlang geteld en er kwamen nauwelijks kinderen langs die lopend naar school gaan. Bovendien is de wijk waar het voor bedoeld is al lang aan het vergrijzen," zegt Tilly Jonker.

Condooms

Inmiddels zijn tientallen handtekeningen verzameld tegen het voetpad-plan. Vera de Nijs hoopt dat dat - net als twintig jaar geleden - genoeg is, want ze heeft geen zin in nog meer overlast. "Ze lopen 's nachts gewoon over je erf. De buurman heeft laatst een vrijend stelletje met de tuinslang weggejaagd uit zijn tuin. De condooms lagen zelfs in het speelhuisje van de kinderen."

Bewoners van de Krankhoorn hebben zelfs een alternatief voor het voetpad door hun buurtje: "Als de gemeente bij de herinrichting van de Stationsstraat het voetpad verbetert en auto's als 'gast' worden aangemerkt, dan ben je klaar."

Vanavond vergadert de dorpsraad Warmenhuizen over het omstreden voetpad. Aanvang 19.00 in het dorpshuis.