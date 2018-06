Kleine distributiecentra bij steden komen op.

ALMERE - Goede plekken voor logistieke hotspots worden schaars en op slechts enkele plekken is nog ruimte voor forse nieuwbouw. Toch zijn ontwikkelaars en beleggers positief over de markt omstandigheden op de logistieke vastgoedmarkt. Flevoland komt steeds meer in zicht als logistieke hotspot. De komende jaren moet er zo´n vier miljoen vierkante meters aan distributiecentra bijkomen.

Dat betekent een toename van 15 procent van het totale aantal vierkante meters aan distributiecentra in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek van de Stec Groep onder de twintig grootste vastgoedpartijen in de logistiek.

Kleinere distributiecentra in buurt stad

Over zo'n vijf jaar verwachten vastgoedpartijen dat in de metropoolregio vooral kleinere distributiecentra, in de buurt van de stad, opkomen. Grote XXL-distributiecentra komen er niet want daar is geen ruimte voor.

Steeds meer mensen winkelen online en dat wakkert ook een ander vastgoedtype aan: kleinschalige centra waar de afhandeling van het volledig logistieke proces vanaf de plaatsing van een order in een webshop tot aan de overhandiging van de bestelling door de bezorger aan de deur. En dat levert niet alleen logistieke voordelen op, een logistiek overslagpunt net buiten de stad zorgt er ook voor dat de verkeersoverlast en vooral de uitstoot van CO2 en fijnstof in de steden beperkt blijft.

Flevoland in the picture

De provincie Flevoland komt steeds meer in zicht als distributielocatie. Daar is nog wel ruimte voor grotere distributiecentra. Een tekort aan grond en arbeid in de traditionele logistieke hotspots, zoals West-Brabant, Tilburg en Venlo, maakt dat er door marktpartijen wordt gekeken naar uitwijkmogelijkheden. En daar kan Flevoland van profiteren.