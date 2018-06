Deel dit artikel:











Zieke Ten Dam verlaat Critérium du Dauphiné Foto: ANP/Bas Czerwinski

OUDORP - VALENCE Laurens ten Dam gaat vandaag niet van start in de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné. De renner uit Oudorp is ziek, meldde zijn team Sunweb. Ten Dam is niet de enige zieke bij zijn team, want ook zijn Australische ploegmaat Chris Hamilton is wegens ziekte afgestapt. Sunweb heeft daardoor nog maar vijf renners in koers.

Routinier Ten Dam, die vorige maand Tom Dumoulin bijstond in de Ronde van Italië, beleefde zondag al een moeilijke dag. Hij werd in de proloog over 6,6 kilometer in Valence 153e en laatste, op 1.30 minuut achterstand van winnaar Michal Kwiatkowski. Het Critérium du Dauphiné duurt tot en met zondag. De eerste etappe is heuvelachtig en voert het peloton van Valence naar Saint-Just-Rambert over 179 kilometer.