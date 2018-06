Deel dit artikel:











Gemeente laat graf buskat Mozes liggen: "We respecteren wat daar gebeurt" Foto: Julia van der Burg

HOOFDDORP - De gemeente Haarlemmermeer gaat het grafje waarin buskat Mozes ligt, voorlopig niet opruimen. "We respecteren wat daar gebeurt", zegt een woordvoerder. In principe mogen huisdieren alleen in de eigen tuin worden begraven.

Mozes werd vorige week aangereden door een bus. Omdat de kat het grootste deel van zijn leven doorbracht bij bushalte Bornholm in Hoofddorp, besloot baasje Monique Mozes in de buurt van de halte te begraven. Bij het graf werden bloemen gelegd en er staat een kruis bij. Veel mensen die wel eens de bus nemen bij 'Mozes'' bushalte, reageerden verdrietig op het overlijden van de kat. "Hij kwam hier elke dag wel eventjes langs. Hij zat hier, hij lag hier, altijd heel gezellig. Voor Bornholm was het echt een icoon", zei iemand. Lees ook: Kat Mozes begraven naast zijn geliefde bushalte in Hoofddorp De gemeente gaat dus niks met het graf doen. "Wat er nu staat, laten we zo. De afdeling Beheer en Onderhoud weet nu dat daar een grafje is van de buskat." Gedenkplaatje

Een groepje buurtbewoners is van plan een gedenkplaatje in of bij de bushalte op te hangen, zo laten zij weten aan NH Nieuws. Of dat doorgaat hangt af van eventuele toestemming van Connexxion en/of de provincie.