Hond mishandeld: politie en getuige werken samen om eigenaar te pakken

ZANDVOORT - Dankzij een oplettende getuige is een eigenaar van een hond gisteravond opgepakt wegens dierenmishandeling. De getuige filmde in Zandvoort het baasje terwijl de hond werd geslagen en geschopt.

Dat meldt de politie op Facebook. De getuige meldde zich rond 19.30 uur bij de politie en kreeg het verzoek de mishandeling te filmen in het duingebied bij Zandvoort. Bij aankomst konden de agenten aan het filmpje meteen zien dat het fout zat.

Aangehouden

Op dat moment kwam de eigenaar met zijn hond uit het duingebied lopen. De eigenaar is aangehouden op verdenking van dierenmishandeling en de hond is in beslag genomen.

Daarna is de hond ondergebracht op een veilig adres. De verdachte zat vanmiddag nog vast. Door Justitie zal worden besloten wat er met de hond gaat gebeuren.