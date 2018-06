Spiksplinternieuwe auto van jonge vrouw opzettelijk aangereden door verkeershufter op A9

AMSTELVEEN - De politie heeft sterke vermoedens dat er vorige week zondag bij een botsing tussen twee auto's op de A9 ter hoogte van Amstelveen opzet in het spel was. De aangereden automobiliste kwam met de schrik vrij en heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie zoekt getuigen van het hufterige verkeersgedrag.

De 29-jarige automobiliste rijdt zondag 27 mei om 20.08 uur ter hoogte van het tankstation bij Amstelveen in de richting van Utrecht als ze van baan wisselt. Onmiddellijk nadat ze met een snelheid van zo'n 100 kilometer per uur en richtingaanwijzer van de middelste rijstrook naar de linker rijstrook is opgeschoven, ziet ze in de spiegels van haar zwarte Mercedes CLA een andere auto naderen.

Wilde armgebaren

Die automobilist blijft enige tijd bumperkleven, maar zodra de vrouw - na het inhalen van enkele auto's op de middelste rijbaan - zelf ook weer naar rechts gaat, haalt de automobilist die achter haar reed, niet in. In plaats daarvan gaat hij naast de zwarte Mercedes rijden, en maakt zijn ongenoegen over het rijgedrag van de vrouw met wilde armgebaren kenbaar.

Vervolgens stuurt de man naar rechts en botst hoogstwaarschijnlijk met opzet tegen de zwarte Mercedes aan. Omdat er op dat moment ook een auto op de rechter rijstrook rijdt, kan de 29-jarige automobiliste niet uitwijken en incasseert de beuk. Onmiddellijk daarna trapt de man zijn gaspedaal in en scheurt weg. De geschrokken vrouw zet haar auto stil op de vluchtstrook en belt de politie.

Nieuwe auto

Met een gehavende velg, een vernielde koplamp en kapotte bumper lijkt de schade mee te vallen, ware het niet dat de vrouw haar auto slechts twee maanden eerder op de kop had getikt.

Om meer zicht te krijgen op het rijgedrag van de man zoekt de politie getuigen. Het gaat om een man van circa 30 jaar oud, met gemillimeterd lichtgekleurd of blond haar. Hij reed in zwarte auto, waarschijnlijk van het merk Citroën. De vrouw vermoedt dat zijn kenteken met het getal 17 of 27 begint, maar heeft door het bumperkleven van de man heeft ze niet zijn volledige kenteken gezien.

Getuigen

Wie meer informatie over de aanrijding heeft, of aan de hand van bovenstaande beschrijving de gezochte automobilist herkent, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan op het gebruikelijk nummer 0900-8844 of anoniem op 0800-7000. Bovendien hoopt de politie dat er automobilisten zijn die het incident toevallig met een dashcam hebben vastgelegd. Zij kunnen hun beelden hier uploaden.