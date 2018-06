Purmerender (19) van tas met wiet beroofd

PURMEREND - Een man (19) uit Purmerend is gisteravond rond 21.00 uur op de Overlanderstraat door drie mannen beroofd van een plastic tas met daarin waarschijnlijk voor 1.200 euro aan wiet.

Een van de drie mannen had een mes bij zich, waardoor het slachtoffer een handwond opliep toen hij met hen in gevecht ging. De buit werd meegenomen door de drie mannen waarop het slachtoffer de achtervolging inzette. Hij ging even later nog op de vuist toen hij een van zijn belagers tegenkwam.

De politie vond het slachtoffer thuis. Hij hoefde niet aan zijn verwondingen behandeld te worden.