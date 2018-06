De eerste sleutel voor De Almansweide in Hilversum

HILVERSUM - Na vier jaar plannen maken en bouwen krijgen Ina en Corinne eindelijk de sleutel van hun nieuwe huis. De woning is onderdeel van de Almansweide, een bijzonder bouwproject bij de berg van Anna's Hoeve in Hilversum.

Dromen van een zelfgebouwd huis, helemaal naar eigen smaak en wensen en ook nog betaalbaar. In Hilversum gebeurt het en spelen 23 gezinnen samen voor opdrachtgever en houden de aannemer aan het werk. Onder aan de voet van de nieuwe berg van Anna's Hoeve wordt nog druk gebouwd aan de appartementen maar de woningen zijn inmiddels opgeleverd aan de nieuwe bewoners.

Ina en Corinne waren de eersten die de sleutel in ontvangst mochten nemen. Een feestdag vol blijdschap en opwinding. Vier jaar geleden stapten ze in het project om met geestverwanten een eigen huis te bouwen. Veel pioniers zijn inmiddels afgehaakt maar ruim een jaar geleden keken 23 deelnemers hoe het eerste beton werd gestort.

Voordat er verhuisd kan worden moet er nog wel veel gebeuren. De bewoners moeten aan de slag met een nieuwe keuken, vloeren en vaak een timmerman voor bijzondere trap of kastenwand. Maar ook stucadoors en schilders hebben de komende weken hun handen vol aan de finishing touch. In juli zullen naar verwachting de verhuiswagens voorrijden.

In tegenstelling tot gewone bouwprojecten kennen de bewoners hun toekomstige buren al van haver tot gort. Samen is er eindeloos vergaderd over alle grote en kleine beslissingen rond hun nieuwe huis. En samen zullen ze de binnentuin aan moeten leggen. Dat wordt straks het kloppend hart van een bijzonder en duurzaam bouwproject.

Veel deelnemers hebben hun oude huis al lang geleden verkocht om dit avontuur aan te gaan. Dat betekent tijdelijk in een huurhuis wonen en roeien met de riemen die je hebt. Ina woonde oorsponkelijk op IJburg en Corinne aan de Lek in Culemborg. Na zes jaar LAT-relatie gaan ze nu voor het eerst samen wonen.