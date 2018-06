Schoten bij station Hilversum waren gericht op man (20): slachtoffer en schutter kennen elkaar

HILVERSUM - De zaterdagavond bij station Hilversum afgevuurde kogels waren gerichte schoten. Er is nog geen verdachte aangehouden, maar omdat verdachte en slachtoffer elkaar kennen, weet de politie inmiddels wel naar wie ze op zoek is.

Een woordvoerder van de politie Midden-Nederland bevestigde gisteren dat er een melding was binnengekomen over geloste schoten, maar liet achterwege dat er gericht was gevuurd en dat de melding van de beschoten man zelf kwam. Inmiddels is bekendgemaakt dat dat een 20-jarige Hilversummer is. De kogels raakten hem niet.

De schoten werden rond 22.50 uur gelost, waarna de Hilversummer de politie inseinde en de identiteit van de schutter doorgaf. Met die kennis brachten agenten kort na middernacht een bezoek aan een woning boven een winkelpand aan de Larenseweg.

Lees ook: Politie tast in het duister over mogelijke schietpartij bij station Hilversum

Hoewel er in die woning gasdrukkogels en een patroonhouder werden gevonden, was de verdachte in geen velden of wegen te bekennen. Wel vermoedt de politie op basis van de vondst dat de verdachte met een gasdrukpistool heeft geschoten.

De identeit van de verdachte is dus bekend, maar om helder te krijgen wat zich exact heeft afgespeeld op het Stationsplein is de politie op zoek naar meer getuigen. Wie iets heeft gezien, wordt verzocht de politie te benaderen op telefoonnummer 0900-8844 of anoniem op 0800-7000.