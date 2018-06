Bijna vier jaar na monstertruckdrama doet chauffeur zijn verhaal: "Kon ik het maar terugdraaien"

VIJFHUIZEN - Het is 28 september 2014. Tijdens het jaarlijkse evenement AutoMotorSportief in Haaksbergen rijdt de chauffeur van een monstertruck per ongeluk in op het publiek. Drie mensen, onder wie een kind, komen om het leven. Bijna dertig mensen raken gewond. Zo'n vier jaar na het ongeluk vertelt monstertruck-chauffeur Mario Doornik (53) uit Vijfhuizen aan het AD zijn verhaal.

"Het gaat", zegt Doornik tegen de krant. Vorige week oordeelde de rechter in hoger beroep dat de monstertruckchauffeur een celstraf van vijftien maanden krijgt. "Dat wordt dertien maanden zitten."

Het ongeluk in september 2014 gebeurde door een technisch mankement, maar volgens de rechtbank had Doornik meer moeten doen om een ongeluk toch te voorkomen. Volgens het hof is het dramatische ongeval aan zijn gebrek aan controle over de truck te wijten.

Lees ook: Mario D. krijgt 15 maanden cel voor monstertruckdrama

Het drama heeft diepe wonden achtergelaten bij de slachtoffers en hun familie, maar ook Mario en zijn gezin worstelen dagelijks met de gevolgen van het ongeluk. Behalve de celstraf, moeten ze ook een flinke schadeclaim betalen. Inmiddels is er ruim 4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers.

Vermoedelijk loopt dat bedrag nog op. Een deel van het geld wordt verhaald op Mario, meldt het AD. "Ze hebben beslag gelegd op alles wat ik heb. Op het huis, de trucks, vrachtwagen. Mijn grote angst is dat Gina (zijn vrouw) en de kinderen uit huis worden gezet als ik in de gevangenis zit."

Lees ook: Vergunning voor monstertruck klopte van geen kanten

Doornik snapt dat hij straf krijgt. "Ik snap dat er mensen zijn die mijn bloed wel kunnen drinken. Dat is volkomen terecht. Ik zou ook straf eisen als mijn kind weg is." Hij heeft wel moeite met de hoogte van de straf. "Volgens mijn advocaat hoefde ik me geen zorgen te maken. Dit was een ongeluk. Andere mensen zijn dronken of rijden te hard en krijgen een taakstraf. Als ik in een bejaardentehuis had moeten werken, een lagere straf, of een enkelband had gekregen, was ik nooit in hoger beroep gegaan. Maar mijn advocaat zei dat ik dat wel moest doen. Volgens hem is deze straf absurd."

De advocaat van Van Doornik gaat tegen de uitspraak van het hof in cassatie.