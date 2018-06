Door brand getroffen woning Katwoude is van cabaretier Jan-Jaap van der Wal

KATWOUDE - In de woning aan de Hoogedijk in Katwoude waar vannacht brand uitbrak, woont cabaretier Jan Jaap van der Wal met zijn gezin.

Dat bevestigt het management van Jan-Jaaps vrouw Eva Duijvestein, die zelf actrice is, tegenover NH Nieuws. Van der Wal, zijn vrouw en hun 1-jarig zoontje konden de woning op tijd verlaten en zijn dan ook niet gewond geraakt.

Omdat de vrijstaande woningen aan de Hoogedijk tientallen tot honderden meters van elkaar verwijderd zijn, en in het geval van het huis van Van der Wal is omgeven door hoge bomen, hebben buurtbewoners weinig van de brand meegekregen.

Bovendien woedde de brand aan de achterzijde van het huis, waardoor de vlammen vanaf de dijk nauwelijks te zien waren. "We hoorden sirenes", aldus een buurvrouw tegen NH Nieuws. "Maar we hebben niets gezien."

Open haard

De brand brak rond 00.45 uur uit, vermoedelijk in de open haard van de woning. Een half uur later sloegen de vlammen uit het dak. Vanuit meerdere nabijgelegen plaatsen kwam de brandweer naar Hoogedijk om de brand te bestrijden.

Rond 03.00 uur was het vuur onder controle. De brandweer liet eerder weten dat de woning flink beschadigd is. Behalve brandschade is er bij het blussen ook veel waterschade ontstaan.