Deel dit artikel:











Werkplaats flink beschadigd na brand in Limmen Foto: ANP

LIMMEN - Bij een brand in een werkplaats op de Rijksweg in Limmen gisteravond is het pand flink beschadigd geraakt.

Dat meldt onze mediapartner de Uitkijkpost. De brand brak rond 23.30 uur uit op de begane grond van een woning. Even na 0.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. De brandschade in de werkplaats was groot, maar er werd voorkomen dat de brand oversloeg naar de eerste verdieping. Niemand raakte gewond.