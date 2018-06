Familie Nouri stelt Ajax aansprakelijk

AMSTERDAM - De familie van Abdelhak Nouri heeft voetbalclub Ajax aansprakelijk gesteld voor het opgelopen hersenletsel van de voetballer en stapt daarom naar de arbitragecommissie van de KNVB.

Aangezien Nouri nog altijd onder contract staat bij Ajax, moet de arbitragecommissie van de KNVB zich over de zaak gaan buigen. "In de ogen van de familie dient het aanspannen van de procedure niet alleen de belangen van Nouri, maar is de gehele voetbalwereld - en met name de spelers van Ajax - gebaat bij een duidelijke uitspraak over de gang van zaken", staat in het persbericht van het advocatenkantoor.

De 21-jarige Nouri zakte in juli vorig jaar ineen tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk. Uit de beelden zou volgens de advocaten van de familie Nouri blijken dat reanimatie te laat op gang kwam. De advocaat claimt dat Ajax tegen alle medische richtlijnen heeft gehandeld.

De familie-Nouri liet letselschadeadvocaten onderzoek doen naar de zorg die de Ajacied op het veld kreeg. "De resultaten van dit onderzoek stemmen zeer droevig. Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de 'collaps' van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen."

Volgens de familie heeft Ajax tot op heden alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Ajax stelt zich volgens de advocaten op het standpunt dat de verleende zorg wél toereikend en adequaat is geweest.

