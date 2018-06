Inwoners en raadsleden hekelen verkeersproblemen in Drechterland

DRECHTERLAND - Inwoners en raadsleden van Drechterland zijn de verkeersproblemen in hun gemeente zat. Er wordt overlast van zwaar verkeer ervaren en er zouden meerdere gaten in het wegdek zitten.

Dat bleek afgelopen week in een raadsvergadering, meldt het Noordhollands Dagblad. Ook de vele wegafsluitingen in Drechterland schieten de inwoners in het verkeerde keelgat.

Wethouder van verkeer Jeroen Broeders van Progressief Drechterland beloofde beterschap wat betreft de staat van het slechte wegdek. Een oplossing in de overlast van het zware verkeer kon nog niet worden aangedragen.