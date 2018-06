Familie Nouri stelt Ajax aansprakelijk en wil schadevergoeding

AMSTERDAM - De familie van Abdelhak Nouri heeft voetbalclub Ajax aansprakelijk gesteld voor het opgelopen hersenletsel van de voetballer en stapt daarom naar de arbitragecommissie van de KNVB.

Dat meldt de NOS. Nouri zakte in juli vorig jaar ineen tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk. Uit de beelden zou volgens de familieleden van de speler blijken dat reanimatie te laat op gang kwam. Hun advocaat claimt dat Ajax tegen alle medische richtlijnen heeft gehandeld. "De AED stond binnen een minuut naast Abdelhak op het veld", aldus letselschadvocaat John Beer. "Dat die niet werd gebruikt, is ongelooflijk."

Volgens de familie heeft Ajax tot op heden alle aansprakelijkheid van de hand gewezen. Ze wil een fikse schadevergoeding van de club, voor medische zorg en gemiste arbeidsinkomsten.

"Abdelhak zal nooit meer gewoon kunnen wonen en blijft altijd afhankelijk van zorg en therapie. Hij kan ook nooit meer werken", zegt letselschadeadvocaat John Beer. "Een schadevergoeding is terugkrijgen wat je door fouten van anderen verloren hebt. Het gaat hier om substantiële schade. En dan praten we niet alleen over tonnen."

Contract

De advocaat van de familie diende vanochtend een verzoek voor een arbitragezaak in bij de KNVB. "We waren net zo lief naar de burgerrechter gegaan, maar in het contract staat een duidelijke arbitrageclausule. Alle geschillen op grond van het arbeidscontract moeten aan de arbitragecommissie worden voorgelegd en het gaat hier om een zorgplicht van de werkgever."

Ajax ziet geen reden waarom de club aansprakelijk zou zijn voor het leed bij Abdelhak Nouri. De Amsterdamse voetbalclub heeft alle beschikbare informatie rond het tragische incident met de middenvelder voorgelegd aan externe medische en juridische adviseurs. Die zijn enkele maanden geleden al tot de conclusie gekomen dat, op grond van deze informatie, geen reden is om aan te nemen dat Ajax aansprakelijk is.

Drie maanden

De arbitragecommissie van de KNVB, die geschillen en arbeidsconflicten binnen de voetballerij behandelt, heeft laten weten dat de zaak binnen drie maanden wordt behandeld. Normaal gesproken is de zaak openbaar, maar op verzoek van Ajax of de familie kan die ook achter gesloten deuren plaatsvinden.