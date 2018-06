Nederlander vindt huur boven 700 euro (te) duur

NOORD-HOLLAND - Kabinet en gemeenten zijn het er over eens: er moeten veel meer betaalbare huurwoningen in het middensegment bij. Maar gewone Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten, blijkt uit nieuw onderzoek.

Dat schrijft het AD. Onder meer online huurplatform Pararius trok vorige maand aan de bel: er is een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand.

Weliswaar zijn er afgelopen jaren ruim 170.000 huurwoningen bijgekomen, dat aantal is veel te weinig. Komende vijf jaar zijn er nog 75.000 tot 100.000 middelbare huurwoningen nodig, becijferde Stec Group onlangs.

Te duur

Maar Nederlanders zitten daar helemaal niet op te wachten. Liefst twee derde noemt middeldure huur (tussen de 710 en 1000 euro per maand) dure huur, blijkt uit het nieuwe Themaonderzoek Bouwen en Wonen 2018. Voor het onderzoek dat is uitgevoerd door de TU Delft, USP en vaksite Stadszaken.nl zijn 1.000 Nederlanders en ruim 300 woonprofessionals geraadpleegd.