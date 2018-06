Nieuw controlesysteem ontdekt 90.000 medicatiemissers

NOORD-HOLLAND - In zeven Nederlandse ziekenhuizen zijn in twee jaar tijd bijna 90.000 medicatiefouten voorkomen. Met deze cijfers komt de fabrikant van een nieuw beveiligingssysteem na een evaluatie van de testfase.

In dertienduizend gevallen ging het om foute doseringen van uiteenlopende geneesmiddelen, meldt De Telegraaf. Het nieuwe controlesysteem voor verpleegkundigen heeft dit massale aantal bijna-fouten tijdig opgemerkt en helpen voorkomen. Het ging om dreigende toedieningsfouten bij onder meer antikankermedicijnen, middelen tegen hoge bloeddruk, anti-epileptica en antibiotica.

In veel gevallen werden toedieningsfouten ontdekt vlak voordat de patiënt de medicatie zou ontvangen - op bed of bijvoorbeeld in de kurenkamer bij de behandeling van kanker.

Overlijden

Volgens ziekenhuisapotheker/farmacoloog Michiel Duyvendak van het Antonius Ziekenhuis in Sneek hadden de foute toedieningen in 2016 en 2017 kunnen leiden tot het overlijden of het al dan niet blijvend beschadigen van een aanzienlijk aantal patiënten.