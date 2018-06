Uitgave vuurwerkbril verplicht bij verkooppunt

NOORD-HOLLAND - Nieuwe vuurwerkregels, zoals verplichte uitgave van veiligheidsbrillen bij verkooppunten, moeten de jaarwisseling veiliger laten verlopen. De regeringspartijen praten deze week verder over nieuwe maatregelen. Een algeheel knalverbod is van de baan, schrijft De Telegraaf.

Ingewijden melden dat er overeenstemming is binnen de coalitie om handelaren te verplichten stabiele afschietbuizen te leveren bij vuurpijlen. Op die manier kunnen ongelukken worden voorkomen.

In maart lag er al een groot pakket aan maatregelen op de tekentafel. Maar minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) kregen te maken met onenigheid binnen de coalitie. Het plan voor een nationaal knalverbod werd bijvoorbeeld door regeringspartij VVD direct afgeschoten.

Knalverbod

Bronnen melden dat er nog niet over alle details overeenstemming is. Er wordt onder andere nog gesproken over lokale maatregelen zoals een gemeentelijk knalverbod of aangepaste afsteektijden.