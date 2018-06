De Peiling: Hondenpoep, hardrijders of parkeren. Wat is in jouw buurt een grote ergernis?

NOORD-HOLLAND - Nederlanders zien te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen als de grootste overlast in hun buurt. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders van vijftien jaar en ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in hun buurt. Er doen bijna 150.000 Nederlanders mee aan het onderzoek.

Ruim een kwart (27 procent) van de geënquêteerden vindt dat overlast door te hard rijden in de buurt als eerste moet worden aangepakt. De aanpak van hondenpoep wordt door bijna een op de vijf personen (18 procent) als meest urgente vorm van buurtoverlast genoemd. 15 procent ergert zich het meest aan parkeerproblemen.

Vooral inwoners van minder stedelijke buurten ervaren te hard rijden en hondenpoep als grootste overlast. In meer stedelijke wijken ergeren bewoners zich vaker aan andere vormen van overlast als rommel op straat en parkeerproblemen.

