Twee auto's verwoest na brand Wormerveer

WORMERVEER - Aan de Ruijsdaelkade in Wormerveer zijn vannacht twee auto's in vlammen opgegaan.

Bewoners van de straat werden wakker van kabaal dat zij buiten hoorden. Toen zij besloten een kijkje te nemen, zagen ze hoe er een bedrijfsbus en een personenauto in brand stonden.

Ondanks de inzet van de brandweer, konden beide auto's niet meer gered worden in de vuurzee.

Aanmaakblokjes

De politie gaat onderzoeken of er sprake in van brandstichting. Volgens een bewoner zijn er een dag eerder al aanmaakblokjes gevonden onder een auto in dezelfde wijk.