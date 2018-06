KATWOUDE - Bij een brand aan de Hoogedijk in Katwoude is een groot deel van het huis ernstig beschadigd geraakt.

Rond 0.45 uur ontstond de brand, vermoedelijk in de open haard. De vlammen sloegen daarna al snel meterhoog uit het dak. De drie bewoners van het huis wisten het pand op tijd te verlaten.

De schade aan het vrijstaande huis is groot: volgens de brandweer is er met name veel waterschade.