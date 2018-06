Transgenders luiden noodklok over lange wachtlijsten bij VUmc in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Wie bij het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam op de wachtlijst staat voor een geslachtsverandering, kreeg deze week slecht nieuws: de wachttijd van acht maanden is verdriedubbeld. Belangenorganisaties eisen daarom snelle, doortastende maatregelen.

De Amsterdamse 14 jaar oude Sam van Gemert is één van de transgenders die deze week een brief van het VUmc thuisgestuurd kreeg. Hierin las hij dat er nu zo'n duizend wachtenden met hem op de lijst staan en dat het ziekenhuis geen uitspraken meer durft te doen over wanneer hij terecht kan voor het eerste intakegesprek. De geschatte wachttijd voor volwassenen is nu twee jaar, voor minderjarigen is dat één jaar.

Nodige hormonen

Vooral voor Sam en zijn minderjarige lotgenoten is dit op zijn zachtst gezegd erg vervelend. Voor deze groep is het van groot belang zo snel mogelijk met puberteidsremmers te beginnen. "Ik kan nu wel mezelf zijn, maar ik denk dat ik mij nog meer mezelf voel als ik die hormonen ga nemen", weet Sam.

Dit soort situaties zijn heel zorgelijk, zegt Lisa van Ginneken van belangenorganisatie Transvisie. "Een gendertransitie is een heel ingrijpend proces. Je hebt heel veel te maken met angsten in jezelf en ook weerstand in je omgeving. Je moet die mensen niet laten bungelen, je moet ze helpen!"

Maar wie naar de cijfers kijkt ziet dat de problemen alleen maar erger worden. Het aantal aanmeldingen voor transgenderzorg bij het VUmc lag vóór 2016 nog rond de 200 per jaar, in 2017 kreeg het ziekenhuis 1050 aanmeldingen. Mocht deze trend doorzetten dan ligt het aantal aanmeldingen in 2018 tussen de 1300 en 1400.

VUmc kan druk nauwelijks aan

Reden genoeg voor Transvisie, Transgender Netwerk Nederland en COC om aan de bel te trekken bij minister Bruno Bruins (Medische Zorg), zorgverzekeraars en bij het VUmc zelf. Zo hopen de belangenorganisaties dat het ziekenhuis meer mensen opleidt, al is dit volgens Annelijn Wensing-Kruger, sectiehoofd van de genderafdeling niet de oplossing.

VUmc, dat overigens het enige ziekenhuis in Nederland is waar transgenderzorg wordt aangeboden, breidt namelijk al jaren de afdeling stevig uit. "Nu die zorgaanvragen zo toenemen, kan VUmc niet langer landelijk de verantwoordelijkheid nemen voor die zorg. De rek is er uit", zegt Wensing-Kruger.

Maar volgens Transvisie-voorzitter Van Ginneken moet niet alleen door de landelijke politiek gehandeld worden. Patiënten moeten namelijk eerst een half jaar lang met VU-psychologen praten voor de behandeling begint.

Dit brengt veel risico met zich mee, meent van Ginneken: "Eén op de vijf transgenders heeft weleens een zelfmoordpoging gedaan. Dat risico is volgens ons vele malen groter, dan het risico er in dertig jaar tijd misschien één of twee spijtgevallen bij te krijgen."