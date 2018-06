Deel dit artikel:











Na 'koud' weekend weer een zonnige week voor de boeg Foto: ANP

NOORD-HOLLAND - Na de tropische temperaturen van de laatste weken was het weer even wennen dat het kwik in de afgelopen dagen zowaar onder de twintig graden zakte. Gelukkig is er goed nieuws voor de zonaanbidders: het wordt de komende dagen stralend weer.

Vanochtend is het nog wat nevelig en kan er plaatselijk mist voorkomen. Volgens NH Nieuws-weerman Jan Visser blijft het ook in de middag nog vrij bewolkt, maar "komt het zonnetje hier en daar ook tevoorschijn". Het wordt zo rond de twintig graden in zuidoosten van de provincie, de kust moet het doen met zeventien. 25 graden

Morgen wordt het beter. "Eerst ook nog wat wolkenvelden, maar daarna meer zon", vertelt Jan. "De temperatuur gaat dan weer richting de 25 graden, en ook de dagen daarna zien er goed uit." Of dit prachtige voorjaar onze kansen op een mooie zomer verpest, durft de weerman niet te zeggen. "Statistisch gezien zou het kunnen, want dat gebeurt wel vaker. Maar we kunnen dat nooit met zekerheid zeggen. Zo rond de langste dag, op 21 juni, durf ik wel een prognose te geven!"