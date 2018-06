Deel dit artikel:











Automobilist rijdt te hard en vliegt uit de bocht: "50 is 50, hou je aan de snelheid!" Foto: HFV Photo Services

PURMEREND - Een automobilist trapte het gas vanavond iets te diep in op de Linnaeuslaan in Purmerend. Hij raakte in een bocht de controle over het stuur kwijt en sloeg over de kop.

Het voertuig kwam tegen een paar bomen tot stilstand en belandde daardoor net niet in het water. "Ze hebben enorm veel mazzel gehad", aldus de politie. "50 is 50, hou je aan de snelheid!" De bestuurder en de bijrijder raakten beide niet gewond.