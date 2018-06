Groot onderzoek na melding steekpartij in Purmerend

Foto: AS Media

Foto: AS Media

Foto: AS Media

PURMEREND - Aan de Overlanderstraat in Purmerend zou vanavond een steekincident zijn geweest. Volgens de politie is er een slachtoffer, maar hoefde deze persoon niet mee naar het ziekenhuis.

Agenten hebben de omgeving afgezet en doen onderzoek. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onbekend. "We gaan het uitzoeken", aldus een politiewoordvoerder.

Er zou een man meegenomen zijn naar het bureau. Het is nog onduidelijk of hij de verdachte is.