Gewonde bij botsing tussen scooter en busje in Zaandijk Foto: HFV Photo Services Foto: HFV Photo Services

ZAANDIJK - Een scooterrijder is vanavond gewond geraakt toen hij op de Lagedijk in Zaandijk in botsing kwam met een taxibusje.

Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.