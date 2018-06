16-jarige Sara Dol uit Andijk bereikt miljoen volgers op sociale media

ANDIJK - De Andijkse Sara Dol is pas 16 jaar, maar ze heeft nu al 1 miljoen volgers op de app Musical.ly. Om dit te vieren nodigde ze vandaag al haar fans uit in het Amsterdamse Vondelpark.

"Het was echt super leuk. Ik vroeg aan fans om langs te komen en gezellige dag te hebben", vertelt ze aan NH Nieuws. "Ik ben ze echt super dankbaar."

Entertainen

Musical.ly is een een sociale media app waarop je korte video's kan delen. "Ik wil mijn volgers entertainen met muziek- en comedy-video's", legt Sara uit. "We hebben vanmiddag allemaal video's met elkaar gemaakt, maar het was vooral ontzettend tof om mijn fans in het echt te kunnen zien", vertelt ze enthousiast.

De volgers van Sara komen van over de hele wereld. "Ik kan nog steeds niet helemaal beseffen dat dit is gebeurd. Er komen veel dingen nu ineens op mijn pad. Nog steeds sta ik er niet echt bij stil", zegt ze. "Het is bijoorbeeld leuk dat je soms herkend wordt wanneer je op vakantie bent", vertelt Sara. "Het is gewoon heel gaaf dat mensen van over de hele wereld jou kennen."

Voor de fans die vandaag niet aanwezig waren komt er nog een evenement. "We zijn ermee bezig, dus hou zeker mijn kanalen in de gaten: @officialsaarx."