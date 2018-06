Deel dit artikel:











We Are Here-groep probeert pand in Amsterdam te kraken Foto: Inter Visual Studio / Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Leden van de uitgeprocedeerde vluchtelingengroep We Are Here hebben vandaag geprobeerd een pand aan de Hoogte Kadijk in Amsterdam te kraken. Toen bleek dat het pand bewoond was, droop de groep onverrichter zaken af.

De vluchtelingen van We Are Here zwerven al jaren door de stad, van het ene onderkomen naar het andere. Ze hebben tot morgen 12.00 uur de tijd om hun laatste adres in de Rudolf Dieselbuurt te verlaten. De groep probeerde aan het eind van de middag het pand in de straat achter Artis te betreden. Toen agenten constateerden dat er geen sprake was van leegstand, werden ze weer weggestuurd. In 2016 zaten ze kortstondig in hetzelfde pand. Lees ook: Rechter geeft We Are Here tot 1 juni de tijd: "Daarna vertrekken uit kraakpanden" De nieuwe coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en SP wil nu 24-uursopvang bieden vanuit de gemeente. Daarin is ruimte voor 500 asielzoekers. Maar de groep die nu al twee maanden in Oost bivakkeert, vindt het geen oplossing, lieten ze gisteren weten.