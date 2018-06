Honderden bezoekers bij 'Trots op de Gijsbrecht'-markt in Hilversum

HILVERSUM - Het is "de trots van Hilversum" en dat moet gevierd worden, aldus de winkeliers van de Gijsbrecht van Amstelstraat. Daarom werd er vandaag een speciale markt georganiseerd, waar honderden bezoekers op af zijn gekomen.

"Het is fantastisch hier en dat willen we een paar keer per jaar extra laten zien", aldus Renske Schriemer, voorzitter van de winkeliersvereniging. "Er zijn vandaag toch wel honderd kraampjes, veel terrasjes en talloze winkeliers die uitpakken met leuke dingen."

De bezoekers lijken volop te genieten van de uitgebreide markt. "Het is een leuke markt met een leuke sfeer", aldus een kraamhouder. "En dan is het ook nog geweldig weer!"