Visser derde op 100m horden bij FBK Games, PR Ghafoor op 400m

HOOGKARSPEL - HENGELO Nadine Visser had graag een nieuw Nederlands record gelopen op de 100 meter horden bij de FBK Games in Hengelo, maar de atlete uit Hoogkarspel eindigde als derde in 12,94, terwijl het record van Marjan Olyslager uit 1989 op 12,77 staat. Madiea Ghafoor liep een PR op de 400 meter en Lisanne de Witte liep onder de EK-limiet op diezelfde afstand.

De winst ging in Hengelo naar de Amerikaanse Brianna McNeal in 12,66 en het zilver ging naar de een andere Amerikaanse, Queen Harrison die met 12,93 net een honderdste sneller was dan Visser.

"Ik ben niet echt blij met de tijd", zei Visser na afloop bij de NOS. "Ik hoopte hier voor thuispubliek het record te verbeteren. Ik loop nu veel meer wedstrijden, dat is wel wennen, maar het gaat wel goed. De goede tijden komen wel als ik wat meer uitgerust ben. Vandaag ging het begin minder goed en het tweede deel ging wel beter."

Madiea Ghafoor en Lisanne de Witte

De Amsterdamse Madiea Ghafoor liep op de 400 meter een nieuw persoonlijk record. Haar 51,60 is een flinke verbetering ten opzicht van de 52,15 die ze had staan. Met die tijd werd ze vierde. Lisanne de Witte uit Heiloo eindigde als zesde, maar met haar tijd van 51,84 bleef ze ruim onder de limiet voor het EK later in het jaar in Berlijn. De limiet ligt op 52,50. Haar zus Laura de Witte eindigde als achtste in 53,54.

"Ik ging hard mee met de beste loopsters", zei Ghafoor bij de NOS. "Op het EK moet het harder want ik wil daar de finale halen."