Dansjes en drankjes bij Woodlands Festival in Bergen Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

BERGEN - Muziek, cultuur en (speciaal)biertjes: dat is het Bergense Woodlandse Festival in een notendop. Het feest wordt dit weekend voor de achtste keer georganiseerd en is geliefd in de regio.

Op zeven verschillende podia staan allerlei bands en dj's, van reggae tot balkan-rock. Wie niet met de voetjes van de vloer wil, kan over de markt struinen of kunst bewonderen. "Mede door die variatie trekken we allerlei soorten mensen aan", aldus een organisator. Milieubewust

Woodlands Festival is waar mogelijk opgebouwd uit restproducten en afval. De barren worden gemaakt van pallets en resthout en het grootste gedeelte wordt opgebouwd met 'tweede kans-materialen', want: "Zonder 'wood' geen Woodlands!", aldus de organisatie.