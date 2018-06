Deel dit artikel:











Auto op z'n kop in het water in Volendam Foto: HFV PHOTO SERVICES

VOLENDAM - Een auto is vanmiddag in de buurt van het Slobbeland in Volendam het water ingereden. De auto belandde op z'n kop in een sloot.

De bestuurder en een passagier zijn uit de auto gehaald. Een van hen moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het kon gebeuren, is nog onduidelijk. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.