Veel rook bij 'korte, hevige brand' tegenover Winkelcentrum Schalkwijk Foto: Anouk Weys

HAARLEM - De behuizing van een gasmeter in de Professor Donderslaan in Haarlem, recht tegenover Winkelcentrum Schalkwijk, is vanmiddag in vlammen opgegaan. Omdat de behuizing van kunststof was gemaakt, kwam er veel dikke, zwarte rook vrij.

Het vuur is inmiddels onder controle en ook de rook is inmiddels weggetrokken, zo bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws. Volgens de woordvoerder ging het om 'een korte en hevige brand die redelijk snel onder controle was'. Onderzoek

Hoewel de gasmeter onder een appartementencomplex stond, was een evacuatie niet nodig, aldus de woordvoerder. Er is niemand gewond geraakt. Netbeheerder Liander onderzoekt de of de gasleidingen de brand hebben doorstaan. Over de oorzaak is nog niets bekend.