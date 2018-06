Noord-Hollanders Ebuehi en Troost-Ekong naar het WK

HAARLEM - ABUJA De Noord-Hollanders Tyronne Ebuehi en William Troost-Ekong hebben de definitieve selectie van Nigeria voor het WK in Rusland gehaald. Ze hebben allebei een Nederlandse moeder en een Nigeriaanse vader.

Tyronne Ebuehi

De 22-jarige Ebuehi werd geboren in Haarlem en stapte van de amateurs van EDO over naar de jeugdopleiding van ADO Den Haag. De verdediger speelde ook zijn hele profcarrière bij ADO. Na het WK gaat de rechtsback naar Portugal. Topclub Benfica heeft Ebuehi transfervrij aangetrokken. De viervoudig international tekende voor vijf jaar bij Benfica.

William Troost-Ekong

De in Vijfhuizen geboren William Troost-Ekong bracht zijn jeugd door in Engeland waar hij speelde voor Fulham en Tottenham Hotspur. FC Groningen haalde de centrale verdediger in 2013 weer naar Nederland en verhuurde hem aan FC Dordrecht. Vervolgens vertrok hij naar AA Gent, dat hem een jaar later verhuurde aan het Noorse Haugesund. Voor die club speelde hij 37 wedstrijden. Tegenwoordig speelt de 24-jarige Troost-Ekong bij het Turkse Bursaspor. Hij was al eens aanvoerder van de 'Super Eagles', zoals de nationale ploeg van Nigeria wordt genoemd.

De 'Super Eagles' zijn bij het WK ingedeeld in groep D, samen met Kroatië (16 juni), IJsland (22 juni) en Argentinië (26 juni).