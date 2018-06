Deel dit artikel:











Deelname mannenploeg aan EK wielrennen onzeker Foto: EPA/Luis Forra

AMSTERDAM - Het is onzeker of Nederland een mannenploeg afvaardigt naar het EK wielrennen in Glasgow. De ploegen die de belangrijkste leveranciers zijn voor de Nederlandse ploeg, LottoNL-Jumbo en Sunweb, geven de voorkeur aan de BinckBank Tour, die dag na het EK van start gaat. Bondscoach Thorwald Veneberg moet het daardoor waarschijnlijk doen zonder de kanshebbers in de wegwedstrijd.

"Ik wil met een kopman gaan die kans heeft op een medaille", zegt bondscoach Veneberg bij de NOS. Hij heeft er geen trek in om zonder een echte kanshebber van het kaliber Dylan Groenewegen naar Glasgow af te reizen. "Het is geen wedstrijd om renners trainingskilometers te geven of om talenten te laten wennen aan het niveau. Daar is het simpelweg te groot en te duur voor." Veneberg overlegt nog met renners van ander ploegen, zoals Niki Terpstra en Sebastiaan Langeveld. LottoNL-Jumbo stelt met Jos van Embden en Stef Clement wel twee tijdrijders beschikbaar. Veneberg beslist halverwege juni of hij met een mannenploeg afreist naar het EK.