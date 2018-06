Motorrijder gewond na schuiver op dijk in Wijdewormer

Deel dit artikel:











WIJDEWORMER - Een motorrijder is aan het eind van de ochtend in Wijdewormer onderuit gegaan en gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 11.30 uur op de Kanaaldijk, nadat de motorrijder in de berm was terechtgekomen. Hij gleed enkele meters door, maar dankzij de rietkraag aan de oever bleef hem een nat pak (en mogelijk erger) bespaard. Een bergingsbedrijf heeft de motor opgehaald.