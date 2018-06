Deel dit artikel:











Politie tast in duister over mogelijke schietpartij bij station Hilversum Foto: Shutterstock

HILVERSUM - De politie in Hilversum is gisteravond in een woning aan de Larenseweg op zoek geweest naar een verdachte van een mogelijke schietpartij, eerder op de avond bij het station van Hilversum.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland tegenover NH Nieuws. Een getuige meldde rond 22.30 uur bij de politie dat er rond het station schoten waren gelost. Daarop kwam de politie met veel mensen naar het Stationsplein, maar (een) mogelijk(e) schutter(s) werden niet aangetroffen. Signalement

Aan de hand van het doorgegeven signalement ging de politie verder op zoek. Agenten kwamen uit bij een woning boven een winkelpand aan de Larenseweg, waar ze na middernacht aanbelden. De politie kon echter 'niet aantonen' dat zij iets met de mogelijk geloste schoten te maken hadden. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie zet het onderzoek voort. "We zijn nog steeds bezig om te kijken wat zich daar precies heeft afgespeeld", besluit de politiewoordvoerder.