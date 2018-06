NOORD-HOLLAND - Ook deze zondag doet NH Events weer live verslag van evenementen uit de provincie. Kijk mee via onze Facebookpagina.

We beginnen om 12.15 uur bij de Cabriodag in Schagen. Hier kunnen mensen met een beperking lekker uitwaaien! Daarna schakelen we om 14.45 uur over naar Alkmaar voor Kaeskoppenstad. De stad staat helemaal in teken van de 16e eeuw.

Dit alles is te volgen via de Facebookpagina van NH Events.