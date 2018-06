Eerbetoon aan Huizer familie die schuilplaats bood aan 36 joden in WOII

HUIZEN - Zichtbaar aangedaan was Marise Bochove toen ze deze week langs ging bij haar geboortehuis op de Hellingweg 1 in Huizen. Wethouder Marlous Verbeek verscheen uit het niets om haar namens de gemeente een Huizer Bottertje aan te bieden, omdat ze zoveel betekend heeft voor Huizen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog boden haar ouders Annie en Bert Bochove in hun drogisterij De Zonnehoek een schuilplaats aan 36 joodse onderduikers. "Als iemand in nood zit en je hebt een huis en je kan helpen, dan doe je dat. Dat was voor mijn ouders heel gewoon", vertelt Marise Bochove aan NH Nieuws.

Marise heeft een boek geschreven over de gebeurtenissen in het huis: De Zonnehoek vertelt.... "In een oorlog zie je het slechtste in een mens, maar ook het beste in de mens. En dat wilde ik naar boven brengen. Er zijn mensen die helpen, zoals mijn ouders." Het boek is inmiddels in drie talen uitgegeven. En wordt veel gebruikt op scholen in Tsjechië en Amerika.

Straatnaam vernoemen

De meeste informatie heeft Marise van haar vader Bert gehoord. Annie, de moeder van Marise stierf vlak na de oorlog aan tuberculose. Marise emigreerde later met haar broer en vader naar Amerika. Haar vader werd daar als een held ontvangen. "Hij heeft zichzelf nooit als held gezien, maar zag wel in dat het belangrijk was om het verhaal te vertellen."

Frans Bianchi van de Stichting Kunst en Cultuur Huizen wil dat het verhaal van De Zonnehoek een prominente plek krijgt in de Huizense geschiedenis. "Het is zonde dat je zo’n een bijzondere plek hebt - die over de hele wereld bekend is - en er dan helemaal geen verwijzing is in het dorp. Dat verdient gewoon een straatnaam", vertelt Bianchi.

Plaquette

Wethouder Marlous Verbeek is het met Bianchi eens. "Ik denk aan een plaquette, een bronzen bord of wat dan ook. Maar in ieder geval iets om mensen erop te attenderen, dat dit een bijzonder huis is met een bijzondere geschiedenis", aldus de wethouder.