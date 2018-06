Deel dit artikel:











Duikers zoeken naar mogelijke drenkeling na vondst scooter 'met warme uitlaat' in Zwanenburg Foto: Google Streetview

ZWANENBURG - Brandweerduikers hebben vanochtend in het water langs de Korte Spieringweg in Zwanenburg enige tijd gezocht naar een mogelijke drenkeling. De zoekactie werd op touw gezet nadat er langs de waterkant een scooter was gevonden.

Omdat de uitlaat van de scooter 'nog warm was', werd direct na de vondst een duikteam ingeschakeld, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland aan NH Nieuws weten. Behalve de warme uitlaat vormden ook de nog brandende lampen een aanwijzing dat de scooter kort daarvoor was achtergelaten. Voor de zekerheid werden ook een ambulance en de traumahelikopter opgeroepen, maar toen duidelijk werd dat er niemand in het water lag, hebben zij onverrichter zaken rechtsomkeert gemaakt.