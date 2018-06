Deel dit artikel:











Zwaan met vishaak in tong en keel onder het mes in Purmerend Foto: Dierenambulance Purmerend

PURMEREND - Het is nog de vraag of hij het gaat redden, maar de sterk vermagerde zwaan die gisteren in het Twiske werd gevonden, is in ieder geval bevrijd van de vishaak in zijn tong en wang.

Dat zegt Saskia Langereis van de Dierenambulance Purmerend. Nadat recreanten de gewonde zwaan gisteren in het natuurgebied bij Den Ilp hadden gespot, trokken ze aan de bel bij de dierenredders. Zodra zij in het Twiske waren aangekomen, hebben ze gekeken of ze de drietandhaak daar konden verwijderen. Omdat ze daar niet in slaagden, is besloten de zwaan mee te nemen, schrijft de dierenambulance op Facebook. Tong geplakt

Langereis vermoedt dat hij al een tijdje met de haak rondzwom. "Hij was sterk vermagerd en kon niet meer eten", vertelt ze. Gisteren heeft een dierenarts het visgerei verwijderd. "Hij heeft z'n tong met speciale lijm geplakt. In totaal heeft hij er drie kwartier werk aan gehad." Of de zwaan het gaat redden, durft Langereis nog niet te zeggen. "We hebben 'm gisteren direct naar de vogelopvang gebracht, maar het is afwachten of 'ie door de stress komt." 'Neem je rommel mee'

"We kunnen het niet vaak genoeg zeggen", waarschuwt Langereis. "Neem je rommel mee." Het valt haar op dat vissers soms niet eens moeite doen eenden of andere watervogels met haken in het lichaam te helpen. "Ze knippen de lijn door en de beesten zoeken het maar uit."