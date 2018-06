Bestuurder en passagier opgepakt na crash onder invloed op Heemsteedse rotonde

HEEMSTEDE - De politie heeft vannacht twee mannen aangehouden die kort daarvoor onder invloed van alcohol waren gecrasht op een rotonde in Heemstede.

De mannen reden rond 2.15 uur in een Subaru over de Herenweg, toen ze op de rotonde ter hoogte van de Kerklaan uit de bocht vlogen, een lantaarnpaal uit de grond reden en in een perkje langs de weg tot stilstand kwamen.

Een omwonende die de klap hoorde, heeft de hulpdiensten gebeld. Nadat agenten de mannen hadden blazen, bleek dat zij beiden meer hadden gedronken dan toegestaan. Hoewel dat voor de passagier niet strafbaar is, vermoedt de politie dat de twee na het ongeluk van stoel zijn gewisseld. Volgens getuigen zou de auto veel harder hebben gereden dan toegestaan.

Onderzoek

De mannen zijn meegenomen naar het bureau. Daar wordt onderzocht hoeveel de mannen daadwerkelijk hebben gedronken en wie er op het moment van de crash achter het stuur zat. De auto is door een berger opgehaald.