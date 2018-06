Schöne en Dolberg met Denemarken op 0-0 tegen Zweden

AMSTERDAM - SOLNA Ajacieden Kasper Dolberg en Lasse Schöne zijn allebei ingevallen in het oefenduel tussen Zweden en Denemarken. Het duel leverde geen winnaar op. De toeschouwers in de Friends Arena in Solna zagen zelfs helemaal geen doelpunten (0-0).

Kasper Dolberg verving in de 73e minuut spits Nicolai Jørgensen van Feyenoord. Lasse Schöne loste oud-Ajacied Michael Krohn-Dehli af, die zijn basisplaats dankte aan de afwezigheid van een ander oud-Ajacied, Christian Eriksen. De spelmaker van Tottenham Hotspur en het Deense elftal had verlof gekregen van bondscoach Age Hareide omdat zijn hoogzwangere vrouw op het punt van bevallen staat. Schöne probeerde Denemarken nog op voorsprong te zetten met een van zijn befaamde vrije trappen (foto), maar dat mislukte.

Met Andreas Granqvist, Oscar Hiljemark, Marcus Berg en Ola Toivonen stonden bij Zweden vier spelers met een verleden in de eredivisie in de basis. De ploeg van bondscoach Janne Andersson bleef in de kwalificatie voor het WK het Nederlands elftal voor in de groep en schakelde Italië uit in de play-offs. Zweden speelt op het WK tegen Zuid-Korea, Mexico en Duitsland. Denemarken is ingedeeld in de groep bij Peru, Australië en Frankrijk.