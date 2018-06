Kaagman en Van der Most gaan flink feesten na bekerwinst

AMSTERDAM - SPAKENBURG De vrouwen van Ajax kunnen weer gaan feesten na het behalen van de dubbel. Twee weken geleden werd de ploeg al landskampioen en nu is daar de KNVB-beker aan toegevoegd, nadat de ploeg met 3-1 won van PSV.

Voor Inessa Kaagman was het ook haar laatste wedstrijd in het shirt van Ajax. "Ik heb nog niet het besef dat dit mijn laatste wedstrijd was. Dat komt morgen wel, na het feestje." Bij de vrouwen werd voor het eerst ook een dennenappel uitgedeeld die Kaagman trots in haar handen hield. "Het is de eerste keer! Hier hebben we zo hard voor gewerkt. We zijn het seizoen al vroeg begonnen in juli vanwege de Europese wedstrijden." Kaagman scoorde ook een wondermooi doelpunt. "Gelukkig kon ik die mooie pass van Merel (van Dongen, red.) goed controleren."

"Je houdt het niet voor mogelijk", zei Liza van der Most na afloop. "Het is mooi dat we dit er nog uit konden halen in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen." Van der Most wilde bij de 3-1 een voorzet geven, maar een van de PSV-vrouwen verwerkte die inzet tot een eigen doelpunt. "Na de 2-1 werd het wat chaotisch en je merkte dat we het niet echt meer in de hand hadden." Dat eigen doelpunt kwam dus als geroepen.

