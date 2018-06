'Treitervlogger' Ismail Ilgun had geen spijt: "Mijn excuses waren allemaal nep"

ZAANDAM - Voormalig treitervlogger Ismail Ilgun heeft vanavond in Het Parool gezegd dat hij helemaal geen spijt heeft voor zijn gedrag tijdens het maken van zijn beruchte 'Hoodvlogs' in 2016.

Ismail Ilgun werd bekend door zijn vlogs waarin te zien is hoe hangjongeren de buurt Poelenburg in Zaandam onveilig maakten. "Ik ga heel eerlijk met je zijn, ik heb nergens spijt van. Al die keren dat ik in de media sorry zei, dat was allemaal nep", zegt Ilgun in Het Parool.

Ook de excuses die hij tegenover Jeroen Pauw maakte, waren niet oprecht volgens de vlogger. Alleen zijn moeder en broers zouden hem op zijn vingers mogen tikken. "Niet een of andere journalist. Wat heeft die met mijn leven te maken?"

Hij zou door alle media-aandacht in paniek zijn geraakt en besloot daarom zijn excuses aan te bieden. "Ik wist niet wat ik met mezelf aan moest en of ik ooit nog een baan zou krijgen. Ik werd bedreigd, op internet stonden onder elk bericht onder mij duizenden haatreacties. Dat doet wat met je."

Ook vertelt hij in de krant dat hij alleen maar filmde wat wij in zijn buurt zag gebeuren. "Je wordt toch ook niet boos op een NOS-journalist die verslag doet van een bomaanslag?"

Ismail Ilgun is deze week te zien in het tv-programma BN'ers in Therapie.