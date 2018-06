Deel dit artikel:











Auto belandt in de Amstel Foto: Inter Visual Studio

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Een auto is vanavond in de Amstel beland in Ouderkerk aan de Amstel. De bestuurder zou niet gewond zijn geraakt.

De auto reed rond 21.00 uur het water in bij de Hoger Einde Noord. Volgens een getuige werd de bestuurder door omstanders uit het voertuig geholpen. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend.