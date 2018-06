Deel dit artikel:











Inbreker vlucht van politie en rent sloot in Foto: Politie

RIJSENHOUT - Een man probeerde gisteravond in te breken bij een woning aan de Koeteburg in Rijsenhout en werd op heterdaad betrapt. Toen hij vluchtte voor de politie belandde hij in een sloot. Hij is aangehouden.

De politie kreeg rond 19.30 uur een melding binnen van een buurtbewoner die de inbreker had gezien. Toen de politie ter plaatse was, zagen ze een jongeman met een steen in zijn hand. Bij het zien van de politie ging hij ervandoor. Hij probeerde te ontkomen door te vluchten via een sloot. De politie wist hem uiteindelijk aan te houden op de Otweg. De inbreker werd in een nat pak meegenomen naar het politiebureau en zit vast. Bij de woning aan de Koeteburg werden sporen van inbraak aangetroffen.