Haarlemse theatergroep brengt ode aan de tulp: "Hilarisch stuk"

SINT MAARTENSZEE - Theatergroep Lava uit Haarlem brengt komende maand een ode aan de tulp. De voorstellingen zijn op het Land van Fluwel, midden in het grootste aaneengesloten bollengebied van Europa en zonder tulpen, want die zijn al gekopt: "Precies op het juiste moment, want: wat nu?"

Theatermaker Liesbeth Rood van theatergroep Lava twijfelde geen seconde na haar bezoek aan Sint Maartenszee: "Het moment dat ik dit terrein met alle tulpenvelden in bloei zag, wist ik dat we hier een voorstelling moesten maken." Komende maand brengt Rood met Marije Scheerder en Jiske Gunkel een ode aan 400 jaar geschiedenis van de tulp in Nederland.

Stekker

Tulipa is een hilarisch en wild familiedrama over drie zussen die na de dood van hun vader zitten opgescheept met een bollenbedrijf. Drie totaal verschillende vrouwen. "Ze hebben geen opvolgers en compleet andere ideeën en dromen. Wat doe je dan? Trek je de stekker eruit, zet je je schouders eronder? We weten het niet."

Herkenning

De voorstelling zal veel families bekend voorkomen, verwacht directeur Kees Vriend van Land van Fluwel. "Het is een en al herkenning in een hilarisch stuk. Die tulpen staan een korte tijd in bloei en bollenboeren hebben hun handen vol om een mooie bol te krijgen. Mooi dat de dames dat eens een keer belichten."

Vrijdag 8 juni is de premiere van Tulipa.