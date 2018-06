Ajax vrouwen winnen de bekerfinale van PSV

AMSTERDAM - SPAKENBURG De vrouwen van Ajax hebben na het landskampioen ook de beker gepakt. Op het terrein van Spakenburg won de ploeg van coach Benno Nihom met 3-1 van PSV. Het was de derde keer dat die twee ploegen tegenover elkaar stonden in de bekerfinale en Ajax won ze allemaal.

Vorig jaar pakte Ajax voor het eerst de dubbel en dat lukte dit jaar dus opnieuw. Ajax miste in de finale van vandaag international Desiree van Lunteren die geschorst op de tribune zat.

PSV zette in de openingsfase veel druk, maar na kwartier nam Ajax het initiatief over. Even was het schrikken toen keepster Lize Kop de bal uitschoot tegen een speelster van PSV aan, maar het werd geen herhaling van het doelpunt uit de finale tussen Real Madrid en Liverpool.

1-0 Van der Gragt

Na 20 minuten kwam Ajax op voorsprong toen Stefanie van der Gragt de bal prima inkopte uit een corner. Ook daarna waren de grootste kansen voor Ajax. Nadat Inessa Kaagman eerst de bal op de lat schoot, scoorde ze vier minuten voor de rust de 2-0. Kaagman nam een voorzet van Merel van Dongen prachtig aan met rechts om vervolgens met links de bal achter keepster Christ te deponeren.

Tweede helft

PSV moest wat bedenken en wisselde na de rust een aanvalster voor een verdedigster. Het spel werd er niet veel aanvallender door en Ajax kon rustig doorgaan met aanvallen. De Amsterdammers bleven in het tweede bedrijf dan ook de gevaarlijkster ploeg.

Wisselspeelster PSV scoort meteen

De tweede wissel aan PSV-zijde bracht de spanning terug in de wedstrijd. Een minuut nadat Vanessa Susanna in het veld kwam, schoot ze bij haar eerste balcontact de bal raak. Het was ook de eerste tegengoal voor Ajax in het bekertoernooi. Ajax was daarna even van slag en Nadia Coolen was een kwartier voor tijd dicht bij de 2-2, maar keepster Lize Kop redde goed. Aan de andere kant ontstond meer ruimte voor Ajax, omdat PSV wel moest aanvallen.

Eigen doelpunt PSV

Linda Bakker had drie minuten voor tijd de 3-1 op haar slof, maar keeper Christ voorkwam dat. Een minuut later besliste Kristina Erman de wedstrijd met een eigen doelpunt. In de extra tijd was Akkerman nog dicht bij de 3-2. Lize Kop hield de bal met een mooie zweefduik uit de hoek.

Twee minuten voor tijd kreeg Inessa Kaagman een publiekswissel. Zij voetbalt volgend seizoen bij het Engelse Everton. Maar ook andere Ajax-speelsters vertrekken, zoals ook Merel van Dongen en Davina Philtjens, die de beker nog even meepakten.

Opstelling Ajax: Kop; v.d. Most, v.d. Gragt, Van Dongen, Philtjens, v.d. Abbeele; Oudemast (Reichardt/72), Kaagman (Verhoeven/89) , Bakker (v.d. Linden/90+2); v.d. Bighelaar, Zeeman.

Opstelling PSV: Christ; Sanders (Koopmans/46), Nouwen, Akkerman, Erman, Witteman; Rácz, Kuijpers, v.d. Wetering (Susanna/62); Lewerissa, Coolen