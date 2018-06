Deel dit artikel:











41 teams naar grootste G-voetbaltoernooi van Nederland: "Leuker dan gewoon voetbal"

HAARLEM - Vergeet de Champions League. Vergeet het WK voetbal in Rusland. Het toernooi van het jaar was vandaag in Haarlem, het Slottoernooi G-voetbal bij HFC in Haarlem. 41 teams van 26 verenigingen kwamen naar het grootste gehandicaptenvoetbal-toernooi van het land.

Vierhonderd voetballers kwamen af op het zesde slottoernooi bij de oudste voetbalclub van het land. Koninklijke HFC is bekend van de Nieuwjaarswedstrijd tegen de oud-internationals, maar vandaag ging het om heel andere voetballers. "Het is de dag waar je het hele seizoen naar uitkijkt", zegt speler Bayani van het team JG 1 van HFC. Bayani heeft ook in reguliere teams gespeeld. Hij kan de vergelijking met G-voetbal maken. "G-voetbal is misschien nog wel leuker ook." Lees ook: G-voetbaltoernooi in Haarlem en open dag bij Vliegveld Middenmeer Zijn team weet door te dringen tot de halve finales vandaag. Geen eerste plek dus. Meedoen is belangrijk, maar winnen toch ook. "De eerste plek is toch mooier", zegt Bayani. Gelukkig is de teleurstelling bij aanvoerder Yorick ook snel weg. "Ik lach altijd. Ik ben altijd vrolijk." Een van de mooiste kanten van het speciale toernooi: hoeveel doelpunten je ook maakt, of doorlaat, aan het eind krijgt iedereen een even grote beker mee naar huis.